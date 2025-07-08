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Сбербанк изменит условия страхования жизни для ипотечных заемщиков

Сбер пересмотрел подход к страхованию жизни взявших ипотеку
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Сбер изменит страхование жизни для ипотечных заемщиков, перенеся фокус на более прозрачные и справедливые требования к оказанию услуги, а также распространит ее покрытие на ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Изменения направлены на учет жизненных обстоятельств заемщиков с целью усиления их поддержки в сложные периоды. Для этого Сбер обязал компании, страхующие ипотечных заемщиков финансовой организации, осуществлять выплаты по риску кончины в течение пяти рабочих дней после предоставления необходимой документации. В случае, если сумма выплаты не превышает 5 млн рублей, она производится по сокращенному пакету документов.

Также защита теперь учитывает как риски, возникающие после оформления полиса, так и ставшие следствием уже существующих заболеваний и произошедших несчастных случаев. В этом случае страховые компании не имеют права отказать клиенту в выплате на основании прошлого диагноза.

Кроме того, нововведения учитывают особенности разных категорий ипотечных заемщиков. Полис страхования теперь могут оформить граждане до 75 лет, а также люди с ограниченными возможностями здоровья — по рискам ухудшения состояния или кончины.

Исключения из страхового покрытия сведены к минимуму и затрагивают исключительно случаи, находящиеся в прямой причинно-следственной связи с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением.

Также Сбер принял решение о том, что страховое покрытие должно охватывать Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области. В банке подчеркнули, что инициатива направлена на обеспечение равных условий защиты для всех его клиентов.

«Мы вводим новый человекоцентричный стандарт ипотечного страхования: теперь оно должно реально защищать человека — быстро, честно и по существу. Мы уверены, что страховой рынок поддержит эти принципы, и клиенты Сбера смогут выбирать продукты, которые действительно работают в их интересах», — сообщил старший вице-президент Сбербанка Руслан Вестеровский.

В Сбере уточнили, что действующие полисы можно продлить на прежних условиях до 31 августа текущего года. С 1 сентября все страховые договоры должны соответствовать новым требованиям компании. Банк уже начал процедуру проверки заявок от страховых компаний.

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