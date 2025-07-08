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Актуализация нормативно-технической базы алюминиевой отрасли обеспечила прорыв в ряде сфер

Стандартизация стимулировала рынок и производство алюминиевых изделий в России
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Алюминиевая ассоциация

За 10 лет Алюминиевая Ассоциация и технический комитет 099 «Алюминий» разработали 199 стандартов и сводов правил, что способствовало прорыву в использовании инновационного металла в строительстве, энергетике, транспорте, аддитивных технологиях и разных отраслях промышленности. Об этом на международной выставке «Иннопром» сообщила председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

По ее словам, актуализация нормативно-технической базы в рамках плана правительства по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности позволила за этот срок увеличить выпуск изделий из алюминия до 100 тысяч тонн в год. В частности, стандартизация алюминиевой промышленности способствовала росту объема производства алюминиевых полуфабрикатов на 32%, а потребления отечественной алюминиевой продукции — более чем на 60%. В рейтинге Росстандарта ТК 099 «Алюминий» входит в ТОП-25 среди 260 комитетов.

Также Алюминиевая Ассоциация провела масштабную работу для борьбы с контрафактом кабельной продукции, колесных дисков, фольги, прицепов и посуды, что привлекло на рынок добросовестных производителей.

«Мы выполнили огромный пласт работы по актуализации нормативно-технической базы. Ликвидированы барьеры в стандартизации и сертификации, обеспечена прозрачность процессов, а главное — созданы документы для продвижения высокотехнологичной продукции, что позволило отрасли за десять лет сформировать стимулы для увеличения внутреннего потребление алюминия и обеспечить вывод на рынок принципиально новой высокотехнологичной продукции», — подчеркнула председатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская.

В целом, реализация ряда мероприятий по развитию отрасли позволила уменьшить средний возраст стандартов на 10 лет, а также укрепить репутацию производителей и отрасли за счет создания уникальных высокомаржинальных продуктов. Разработка стандартов отвечает интересам всех участников отрасли. Алюминиевая Ассоциация продолжит оказывать поддержку предприятиям, что стимулирует экономику регионов и позволит создать рабочие места.

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