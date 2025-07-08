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Движение в защиту прав избирателей «Голос» объявило о прекращении деятельности

Движение «Голос» объявило о прекращении работы после приговора Мельконьянцу
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Максим Блинов/РИА Новости

Движение в защиту прав избирателей «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) завершило свою работу после того, как его сопредседатель Григорий Мельконьянц был признан виновным в организации деятельности нежелательной организации и приговорен к пяти годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба движения на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В «Голосе» заявили, что в условиях уголовного преследования проблематично продолжать деятельность даже в ограниченном формате, поскольку под угрозой могут оказаться как активисты, так и те, кто обращался за помощью адвокатов и делал в соцсетях репосты публикаций движения.

Так, 8 июля были досрочно прекращены полномочия членов совета «Голоса», председателей и членов региональных отделений, а также членов ревизионной комиссии. Остановлена работа всех проектов, включая «Карту нарушений». Кроме того, заморожены подписки на пожертвования, направляемые в адрес партнерских организаций.

В движении подчеркнули, что не пытались обеспечить победу каких-либо политических сил.

Также сторонники движения призвали удалить репосты их публикаций, чтобы не оказаться под преследованием за распространение материалов нежелательной организации.

В августе 2023 года Григорий Мельконьянц был задержан и вскоре отправлен в СИЗО по обвинению в организации деятельности нежелательной неправительственной организации. Следствие посчитало, что движение имеет отношение к международной сети ENEMO, которая осенью 2021 года была признана нежелательной на территории России. В мае 2025 года Басманный суд Москвы приговорил Мельконьянца к пяти годам колонии общего режима, а также запретил ему заниматься общественной деятельностью еще девять лет после отбытия основного срока. Защита Мельконьянца намерена оспорить приговор, однако сроки рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначены.

Ранее сообщалось, что в России могут признать нежелательным фонд помощи антивоенным священникам.

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