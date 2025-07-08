Инвесторы в трех приграничных регионах смогут воспользоваться господдержкой

Инвесторы, планирующие реализовать проекты на приграничных территориях трех областей — Курской, Белгородской и Брянской, смогут воспользоваться государственной поддержкой. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

В заявлении отмечается, что кабинет министров определил условия применения преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ) для предпринимателей, которые намерены реализовывать инвестиционные проекты в приграничье. До сих пор данный режим распространялся только на пострадавшие и фактически действующие предприятия, расположенные в приграничных районах трех регионов.

«Теперь пользоваться льготным режимом смогут инвесторы, реализующие новые проекты в таких сферах, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, логистика», — говорится в публикации.

Кроме того, правительство собирается поддержать реализацию инвестиционных проектов в сфере разработки компьютерных технологий и программного обеспечения.

Из заявления следует, что для получения преференций предпринимателям надо будет инвестировать в проекты на приграничных территориях не менее 30 млн рублей. Для малого и среднего бизнеса порог составит 3 млн рублей, а для проектов в сфере IT независимо от величины реализующих их предприятий — 1 млн рублей.

Резидентам СЭЗ предоставляются различные льготы, включая пониженные ставки по налогу на прибыль организации и освобождение от уплаты налога на имущество предприятия.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий распространить режим СЭЗ на отдельные территории в Белгородской, Брянской и Курской областях.