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В России вдвое снизились сроки переноса ввода домов

Финансист Селезнев: средний срок переноса ввода домов в России упал вдвое
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Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Средний срок переноса ввода жилых домов в эксплуатацию сократился более чем вдвое со времен пандемии. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Хотя доля проектов с переносом сроков строительства растет, средний срок переноса снижается. Сейчас он составляет менее четырех месяцев. Для сравнения, на пике пандемии коронавируса это было 9,5 месяца, а в более спокойные 2017–2018 годы — не ниже 6 месяцев в среднем. То есть тенденции разнонаправленные: нарушителей все больше, но в целом дисциплина среди девелоперов даже улучшается. Сейчас, в условиях покупки квартиры через счета эскроу и проектное финансирование, покупатели гораздо лучше защищены, чем пять-семь лет назад. Суды тоже исправно работают и выносят решения в пользу дольщиков, если девелопер нарушает сроки. Механизм покупки в целом автоматизирован неплохо. Это не отменяет того, что в одном из десяти случаев сроки ввода квартиры срываются, но о потери денег покупателями речи не идет. Они, как правило, получают компенсации либо возвращают вложенные средства», — отметил Селезнев.

По состоянию на 1 июня 2025 года в России строилось 12,25 млн кв. м жилья с переносом срока ввода в эксплуатацию, заявили представители Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). По данным на 1 июня 2024 года таких новостроек было на 1,2 млн кв. м меньше. Доля же подобных проектов в общем объеме строительства с того момента выросла с 8,4 до 10%, следует из данных ЕРЗ.

Ранее россиянам рассказали, что делать с недостроенными домами.

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