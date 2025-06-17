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Россиянам рассказали, что делать с недостроенными домами

Сенатор Голов: россияне смогут оформить право на недострой вдвое быстрее через суд
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Россияне, столкнувшиеся с недостроем, смогут вдвое быстрее оформить право собственности на дом через суд. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Олег Голов, комментируя возможности защиты прав граждан при приостановке строительства частных домов.

«Если стройка остановлена, а застройщик не выходит на связь и нарушает сроки, важно понимать его статус. Если это не специализированный застройщик, а подрядчик, ситуация регулируется через гражданские суды. Один из действенных способов — оформить право собственности на недостроенный дом через суд в упрощенном порядке. Такая процедура занимает в среднем от трех до шести месяцев — это почти в два раза быстрее, чем обычный судебный процесс», — пояснил парламентарий.

Он добавил, что оформленное право позволяет человеку принять решение — достраивать дом или продать его.

По данным сенатора, ежегодно в России около 5 тыс. человек становятся жертвами мошенников на рынке частного домостроения. Ущерб исчисляется миллиардами рублей. С 1 марта 2025 года действует закон об эскроу-счетах, по которому средства заказчика блокируются до сдачи дома и регистрации собственности. Это сократило число мошенничеств на 80%, но не решило проблему с затягиванием сроков строительства: таких случаев остается около 40%, уточнил Голов.

Также с января введен новый стандарт защиты ипотечных заемщиков. Голов сказал, что он повысил прозрачность кредитования и сократил число спорных ситуаций по ипотеке на 25%. Но многие риски — в том числе рост ставок во время стройки — по-прежнему остаются, заключил сенатор.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о мошенничестве при строительстве домов.

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