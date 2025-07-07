Гиганту рынка смартфонов предрекли резкое обрушение прибыли

Во втором квартале 2025 года операционная прибыль компании Samsung Electronics снизится на 39%. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на прогнозы LSEG SmartEStimate.

Ожидается, что причиной этого станут задержки в поставках усовершенствованных чипов памяти. Как следствие, прибыль гиганта рынка смартфонов за апрель-июнь достигнет $4,62 млрд, что станет самым низким результатом за последние шесть кварталов.

Согласно материалу Reuters, многие ключевые направления деятельности Samsung, такие как производство чипов, смартфонов и бытовой техники, сталкиваются с неопределенностью из-за торговой политики США. Особенно остро стоит вопрос о планах американского лидера Дональда Трампа ввести 25-процентную пошлину на импортные смартфоны. В Вашингтоне также обсуждают возможность отзыва лицензий у мировых производителей микросхем, включая Samsung.

Кроме того, как отмечает агентство, в 2025 году акции Samsung показали худшие результаты среди основных производителей памяти.

До этого издание GSMArena писало, что поставки умных часов Samsung в первом квартале 2025 года сократились на 18% в годовом исчислении. Это падение стало одним из самых заметных на фоне общего спада мирового рынка носимых устройств, который, по данным аналитической компании Counterpoint, демонстрирует отрицательную динамику уже пятый квартал подряд, снизившись в последнем на 2%.

Ранее в сеть утекли цены новых часов Samsung.