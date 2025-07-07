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«Афиша» и сервис Звук запустили продажу билетов на концерты в приложении

«Афиша» добавила продажу билетов на концерты в приложении сервиса «Звук»
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Depositphotos

«Афиша» запустила продажу билетов на концерты через приложение Звука, сообщает пресс-служба компании. Теперь пользователи могут приобрести билеты в приложении музыкального сервиса.

Также интеграция позволяет пользователям Звука получать мгновенный доступ к афише концертов. Так, если у исполнителя запланировано выступление, на его странице появляется блок с билетами.

Кроме того, пользователям стала доступна актуальная информация о концертах на базе данных Afisha.ru, возможность покупки билетов сразу после их появления в продаже, скидка 15% по подписке СберПрайм и оплата бонусами Спасибо — до 99% стоимости.

Исполняющий обязанности гендиректора «Афиши» Евгений Сидоров назвал интеграцию со Звуком логичным шагом в развитии стратегических партнерств.

«Мы помогаем перейти от музыкальных открытий в онлайне к живым эмоциям на концертах — и делаем это максимально удобно для пользователя», — сказал он.

В свою очередь, директор по продукту музыкального сервиса Звук Артем Лебедев отметил, что сервис стирает границу между музыкой в наушниках и на сцене.

«Мы уверены, что наше сотрудничество изменит подход к планированию досуга: теперь от любимого трека до концерта — пара кликов», — сказал он.

Отмечается, что функция доступна для всех исполнителей, чьи концерты размещены на Afisha.ru.

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