ВТБ выступил партнером двух крупных деловых мероприятий на выставке «Иннопром»

ВТБ стал партнером двух крупных деловых мероприятий — церемонии вручения национальной промышленной премии РФ «Индустрия» и 9-го Российско-Китайского ЭКСПО, сообщает пресс-служба банка.

Оба события состоятся в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге.

«Поддержка банком национальной премии «Индустрия» и 9-ого Российско-Китайского ЭКСПО подтверждает как нашу заинтересованность в поддержке российских промышленных предприятий, так и глубокую экспертизу в сфере внешнеэкономической деятельности. Благодаря цифровой Экосистеме ВЭД мы создаем комфортные и надежные условия для эффективного взаимодействия российских и китайских компаний», — отметил член правления ВТБ Руслан Еременко.

Он подчеркнул, что банк играет активную роль в укреплении торгово-промышленных отношений между странами, предлагая современные цифровые инструменты и индивидуальную экспертную помощь на каждом этапе сотрудничества.

«Это позволяет нашим клиентам уверенно реализовывать проекты и расширять присутствие на глобальных рынках», — подчеркнул он.

Напомним, Российско-Китайское ЭКСПО проводится с 2014 года поочередно в России и Китае и является ключевой платформой для развития двустороннего торгово-промышленного сотрудничества.

В этом году мероприятие соберет более 2 тыс. участников из обеих стран, включая представителей крупных промышленных и инновационных компаний. В рамках деловой программы запланированы специализированные сессии и биржа деловых контактов, направленные на укрепление партнерства в сферах энергетики, машиностроения, металлургии и цифровых технологий.