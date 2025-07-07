В МИФИ подготовят кадры для цифровой экономики

Компания РВБ (Wildberries & Russ) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (НИЯУ МИФИ) объявили о старте двух новых образовательных программ бакалавриата: «Математика и науки о данных» и «Искусственный интеллект и моделирование когнитивных процессов в проектировании и разработке информационных систем». Набор студентов уже открыт, сообщили в пресс-службе компании.

Реализация проекта осуществляется в рамках заключенного между РВБ и МИФИ соглашения. Компания будет включена в создание и реализацию программы.

Сегодня для обеспечения технологического и экономического роста страны бизнес, наука и образование просто обязаны тесно сотрудничать, подчеркнул директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

«Партнерство крупной IT-компании, лидера в области электронной коммерции и вуза, готовящего лучших специалистов в области инжиниринга и высоких технологий — это новые возможности для самореализации талантливых студентов и важный вклад в будущее нашей компании», — отметил Коваль.

Программы нацелены на подготовку специалистов, обладающих высокой квалификацией в сфере прикладной математики и ИТ и способных создавать новые алгоритмы и программные продукты для решения научных, отраслевых и бизнес-задач. Они объединяют фундаментальные курсы по математике и информатике, новые архитектуры технологий ИИ, изучение гуманитарных дисциплин, практико-ориентированные знания и навыки моделирования когнитивных процессов. Фундаментом партнерства является общая технологическая повестка РВБ и МИФИ.

«Мы развиваем совместные научные лаборатории и образовательные программы. Благодаря такому широкому сотрудничеству студенты будут знакомы с актуальным технологическим стеком, конвейером разработки и задачами компании РВБ и ИТ-отрасли в целом. Сильнейшим студентам мы предложим подключиться к решению наукоемких задач компании уже в рамках обучения. Мы верим, что ребята благодаря также сильной базовой подготовке в ИТ и математике в течение трех лет по окончании обучения будут занимать позиции уровня Team Lead, Middle и Senior», — заявили директор Института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ Константин Когос и руководитель образовательной программы «Математика и науки о данных» Павел Рябов.

Также партнерство способствует развитию студенческой научно-исследовательской работы, улучшению качества образования с учетом актуальных запросов работодателей и продвижению образовательных и исследовательских проектов в образовательное и научное пространство. Кроме того, оно позволит усовершенствовать систему профориентации и карьерного сопровождения учащихся.