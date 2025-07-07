На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне предпочитают жить рядом с родителями

Почти 50% опрошенных россиян покупает вторую квартиру рядом с первой для родных
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Почти половина опрошенных россиян (47%) покупает вторую квартиру рядом с первой, чтобы дети, родители, бабушки и дедушки могли жить по соседству. Таковы результаты опроса, проведенного Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

34% респондентов уже живут рядом с родителями в одном жилом комплексе.

Для большинства опрошенных (85%) главной мотивацией покупки квартиры для родителей или детей выступает регулярное общение с ними, каждый седьмой респондент хочет оказать поддержку, а для четверти важна помощь с внуками.

«Проживание вместе с родителями в одном комплексе, но в разных квартирах демонстрирует новый формат расширенной семьи, где дети и родители могут быть рядом, никак не нарушая комфорт друг друга. Не менее важный фактор повторный покупки, помимо приобретения жилья для близких, – выгодные условия. Например, наличие удобных ипотечных программ (29% опрошенных), а также льготы для постоянных клиентов (13%)», — отметили в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что цены на жилье упали в 13 городах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами