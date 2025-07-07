Россияне предпочитают жить рядом с родителями

Почти 50% опрошенных россиян покупает вторую квартиру рядом с первой для родных

Почти половина опрошенных россиян (47%) покупает вторую квартиру рядом с первой, чтобы дети, родители, бабушки и дедушки могли жить по соседству. Таковы результаты опроса, проведенного Level Group (есть у «Газеты.Ru»).

34% респондентов уже живут рядом с родителями в одном жилом комплексе.

Для большинства опрошенных (85%) главной мотивацией покупки квартиры для родителей или детей выступает регулярное общение с ними, каждый седьмой респондент хочет оказать поддержку, а для четверти важна помощь с внуками.

«Проживание вместе с родителями в одном комплексе, но в разных квартирах демонстрирует новый формат расширенной семьи, где дети и родители могут быть рядом, никак не нарушая комфорт друг друга. Не менее важный фактор повторный покупки, помимо приобретения жилья для близких, – выгодные условия. Например, наличие удобных ипотечных программ (29% опрошенных), а также льготы для постоянных клиентов (13%)», — отметили в пресс-службе компании.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что цены на жилье упали в 13 городах России.