Названы минусы социальных вкладов

Многие малоимущие россияне не смогут воспользоваться социальными вкладами, потому что у них нет сбережений в десятки тысяч рублей, низкий уровень финансовой грамотности, и заключить договор на такой депозит можно только через «Госуслуги». Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат юридических наук, эксперт в банковской сфере Полина Лебедева.

«Очевидно, что новые депозиты адресованы получателям социальных пособий, то есть наиболее нуждающимся, малоимущим категориям граждан. Многие ли из них могут иметь несколько десятков тысяч рублей сбережений? Честно говоря, есть сомнения. Даже если есть накопления, работа с социальными депозитами потребует определенной финансовой грамотности от вкладчиков. К примеру, зачислять все поступления на вклад, снимать оттуда на жизнь, чтобы на остаток, какой бы небольшой он ни был, начислялся высокий процент. Есть сомнения, что большинство наших пенсионеров и малоимущих достаточно финансово грамотны для такого структурирования своих операций. И было бы правильно, если бы банки занялись популяризацией социальных продуктов, разъясняли, как ими пользоваться», — отметила Лебедева.

Она добавила, что заключить договор социального вклада или счета можно только через портал «Госуслуги». Это нельзя сделать при посещении отделения банка. Лебедева сомневается, что для пенсионеров это удобно — среди пожилых много и очень много тех, кто не справится с задачей, не понимает, как это сделать, не имеет учетной записи, компьютера или смартфона.

С 1 июля 2025 года в России начал действовать новый финансовый инструмент для накоплений — социальные банковские вклады и счета для граждан, получающих социальную поддержку от государства. Депозит можно открыть на сумму до 50 тыс. рублей сроком на год с возможностью пролонгации. Процентная ставка по социальному вкладу составляет максимальный размер процентной ставки по вкладам физлиц сроком до одного года в банке, где открывается вклад. То есть сейчас можно найти ставки на уровне 20%.

Ранее сообщалось, что на «Госуслугах» появилась возможность оформить социальный вклад и счет.