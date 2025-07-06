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Держатели одной криптовалюты получили возможность получить «золотую визу» в ОАЭ

TON: держатели криптовалюты Toncoin могут получить 10-летнюю золотую визу в ОАЭ
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Shutterstock

Организация TON Foundation запустила программу, позволяющую держателям криптовалюты Toncoin получить «золотую визу» в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сроком на 10 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

В соответствии с условиями программы, визу получат держатели Toncoin, которые вложат $100 тысяч сроком на три года и выплатят комиссию в $35 тысяч. Оформление документов займет около семи недель, при этом виза будет распространяться на супругов, детей и родителей заявителя.

Отмечается, что программа является альтернативой традиционной «золотой визе» ОАЭ, получить которую можно лишь путем вложения $540 тысяч в недвижимость или бизнес страны.

Toncoin — монета блокчейна TON, тесно связанного с Telegram. Она используется в сетевых операциях, транзакциях, играх.

В конце мая после новостей о сотрудничестве Telegram с владельцем соцсети X и чат-бота Grok Илоном Маском криптовалюта Toncoin выросла более чем на 20%.

28 мая сообщалось, что Telegram и компания xAI договорились о партнерстве сроком на год. По словам владельца мессенджера Павла Дурова, сотрудничество предусматривает распространение чат-бота Grok среди пользователей Telegram. При этом мессенджер получит от xAI $300 млн, а также будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через Telegram.

Ранее стоимость биткоина превысила $110 тысяч.

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