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Стало известно о мировом дефиците матчи

Reuters: из-за аномальной жары в Японии в мире прогнозируется дефицит матчи
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Kaiskynet Studio/Shutterstock/FOTODOM

Представители фермерской отрасли Японии заявили, что аномальная жара привела к сокращению производства матчи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

«Рекордные температуры в Японии в этом году привели к сокращению производства зеленого чая матча, что привело к напряжению поставок и росту цен до рекордно высокого уровня на фоне растущего мирового спроса», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что в регион Киото, на долю которого приходится около 25% всего японского производства тэнтя (высушенные и измельченные листья чая матча — прим. ред.), пострадал от жары. Погода, по данным издания, привела к низкой урожайности в апреле — мае.

По словам фермера в шестом поколении Масахиро Есида, в 2025 году он смог собрать всего 1,5 тонны тэнча, что на 25% меньше его обычного урожая.

Спрос на напиток вырос в последние годы. Это обусловлено желанием покупателей из поколения Y и поколения Z выбирать более здоровую продукцию.

До этого диетолог Эшли Бертумье заявила, что замена кофе на порошковый японский зеленый чай матча позволяет добиться более мягкого бодрящего эффекта. По ее словам, это объясняется содержанием во втором варианте напитка L-теанина, который замедляет усвоение кофеина.

Ранее россиянам рассказали о риске исчезновения некоторых овощей с прилавков.

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