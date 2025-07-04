У предпринимателей появилась возможность оформить кредит по ставке от 15% годовых

Альфа-Банк снизил процентную ставку по программам льготного кредитования для малого бизнеса после снижения ключевой ставки Банка России, сообщает пресс-служба банка.

Теперь предприниматели смогут оформить кредит по ставке от 15% годовых.

В Альфа-Банке отметили, что снижение ставки распространяется на все программы льготного кредитования, среди которых льготное кредитование в рамках постановления правительства №1428 для московских предпринимателей, совмещенная программа льготного кредитования субъектов МСП на инвестцели, «зонтичное» поручительство Корпорации МСП и другие.

Предприниматели смогут взять кредит на сумму от 0,5 до 150 млн рублей сроком до 10 лет.

По словам директора малого и микробизнеса Альфа-Банка Дениса Осина, банк принимает активное участие в государственных программах и является лидером в сфере «зонтичного» поручительства.

«Мы стремимся быть надежным партнером для предпринимателей и понимаем, насколько важно обеспечить бизнесу доступное финансирование. Сниженная ставка позволит предпринимателям продолжать развивать бизнес, масштабироваться и создавать новые рабочие места», — сказал он.