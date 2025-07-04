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Россиянам рассказали, сколько стоит меблировка детской комнаты

Глава Mr.Doors Шихов: меблировка детской комнаты стоит более 125 тыс. руб.
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Shutterstock/Ground Picture

Меблировка детской комнаты обойдется россиянам минимум в 125 тыс. рублей в 2025 году, оценил для «Газеты.Ru» генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

«Минимальная меблировка детской по индивидуальным параметрам сейчас обойдется в среднем в 125-160 тыс. рублей. В эту сумму входит односпальная кровать (без учета матраса), письменный стол, тумба для хранения и шкаф-стеллаж. В стоимость также будет входить бесплатный дизайн-проект, доставка, установка и бессрочная гарантия на изделия. Окончательная цена также зависит от выбора конечного материала, комплектации, фурнитуры, сроков изготовления. Для детской мебели используются гипоаллергенные, экологически безопасные материалы», — отметил Шихов.

По его словам, россиянам небезопасно заказывать меблировку детских в небольших столярных мастерских, поскольку у них цены существенно выше, а мебель не изготавливается из гипоаллергенных и экологически безопасных материалов.

По данным компании, минимальная цена меблировки детской комнаты в мае 2024 года составляла порядка 120-150 тыс. рублей. Это на 10% выше показателя за май 2023-го.

Ранее сообщалось, что россияне берут микрозаймы в том числе на мебель.

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