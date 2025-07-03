«Пятерочка» расширила ассортимент собственных торговых марок

Торговая сеть «Пятерочка» презентовала новый собственный бренд «Выручай», который объединяет товары повседневного спроса в среднем ценовом сегменте. Продукты марки уже представлены во всех магазинах сети, сообщила пресс-служба компании.

Как отметил ретейлер, на сегодняшний день на полках магазинов доступны более 30 позиций в разных категориях: свежая продукция – сосиски, сардельки, сыр, куриные яйца; бакалея – сахар, макароны, баранки, мюсли и каши быстрого приготовления, кофе; мясные и ягодные консервы – паштеты, варенья и ягодные морсы.

Бренд ориентирован на покупателей, которые заинтересованы в приобретении качественных продуктов по доступной цене, в основном семьи и молодежь.

«Ежедневно потребители выбирают базовые товары, необходимые дома – молочные продукты, сыры, сладости. Новый бренд, созвучный слогану сети, направлен на облегчение этой задачи», — сообщил директор департамента собственных торговых марок «Пятерочки» Роман Аврамов.

Он добавил, что ассортимент бренда составляется с учетом обратной связи от покупателей. К концу текущего года сеть планирует расширить ассортимент минимум до 170 позиций в 25 категориях.