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В Сбере отметили важность регулирования экосистем банков с учетом цифрового прогресса

Сбер прокомментировал идеи Центробанка по регулированию банковских экосистем
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На фоне цифровой трансформации возникла необходимость во внесении изменений в существующие нормы регулирования участия финансовых организаций в экосистемах. Такое мнение высказал на панельной дискуссии Финансового конгресса Банка России заместитель председателя правления Сбера Тарас Скворцов.

На мероприятии обсуждались инициативы Банка России по регулированию банковских экосистем. Топ-менеджер Сбера отметил, что в связи с технологическим прогрессом в последние годы банковский сектор значительно изменился, и это нужно учитывать при пересмотре нормативов.

«В частности, инвестиции в ЦОДы, оборудование и офисную инфраструктуру из непрофильных трансформировались в основу бизнеса Сбера, однако сейчас они попадают под ограничения риск-чувствительного лимита», — сообщил Скворцов.

Он добавил, что фокус также необходимо сделать на действующей системе двойного резервирования — расхождения между оценочными резервами по МСФО и нормативными требованиями Центробанка приводит к дополнительной нагрузке на капитал.

Также топ-менеджер Сбера одобрил введение переходного периода по введению нормативов Банка России до 2030 года. Однако подчеркнул, что существует риск повышения надбавок к достаточности капитала вплоть до 15%, что может потребовать от финансовых организаций чрезмерных усилий, особенно с учетом роста риск-взвешенных активов из-за жесткого макропродунциального регулирования, и усилит давление на банки.

Скворцов выделил также глубокую интеграцию банковских экосистем с маркетплейсами — степень их зависимости от площадок доходит до 99%, что повышает уязвимость банков в данном сегменте. Комиссии для мерчантов могут спровоцировать повышение цен для потребителей, что подтолкнет общую инфляцию. Поэтому Банк России, по мнению топ-менеджера Сбера, должен уделить сфере особое внимание.

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