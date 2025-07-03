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Интернет-магазин Shein оштрафовали из-за «вводящих в заблуждение» скидок

Во Франции оштрафовали интернет-магазин Shein на €40 млн
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Во Франции оштрафовали на €40 млн китайский интернет-магазин Shein «вводящие в заблуждение» методы бизнеса. Об этом сообщило Генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции (DGCCRF), передает ТАСС.

«Расследование DGCCRF выявило, что компания Infinite Style E-commerce LTD (ISEL), ответственная за продажу продукции бренда Shein, вводила потребителей в заблуждение относительно реальности предоставляемых скидок и обоснованности заявлений об экологичности продукции», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что расследование проводилось с октября 2022 года по конец августа 2023 года. За указанный период на площадке было чрезмерное количество скидов, которые достигались за счет кратковременного повышения цены на товар.

Специалисты отметили, что фактически 57% объявлений не предлагали реального снижения цены, а в 19% случаев она была ниже заявленной. Кроме того, в 11% случаев реальная цена на товар даже повышалась.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение осведомленного источника писало, что планы интернет-магазина Shein перенести часть производства за пределы Китая не одобрило правительство страны.

Ранее российский суд запретил онлайн-магазин Shein из-за «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-браслетов».

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