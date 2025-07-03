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Суд приостановил деятельность производителя чипсов «5D»

РИА Новости: суд приостановил на 60 суток деятельность производителя чипсов «5D»
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Depositphotos

Зеленоградский районный суд Москвы приостановил на 60 суток деятельность компании-производителя чипсов «5D» из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Постановлением Зеленоградского районного суда города Москвы предприятию пищевой промышленности ООО «5Д» назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток», — говорится в сообщении.

Протокол был составлен из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, которые повлекли причинение вреда здоровью человека.

До этого адвокат Людмила Айвар заявила, что Челябинский областной суд отказал бывшим владельцам производителя макарон «Макфа» в удовлетворении апелляционных жалоб на решение о взыскании дивидендов и распределенной прибыли за 2002–2024 годы в размере более 19,7 млрд рублей.

Она подчеркнула, что решение было оставлено без изменений, а жалобы ответчиков остались без удовлетворения.

Ранее стало известно, что Apple будут судить по делу о монополизации рынка смартфонов в США.

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