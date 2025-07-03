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Искусственный интеллект научили угадывать желания россиян

ВТБ разработал ИИ-помощника для прогнозирования потребностей клиентов
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insta_photos/Shutterstock/FOTODOM

Банк ВТБ анонсировал запуск виртуального помощника на основе ИИ, который будет анализировать интересы клиентов на основе их расходов для составления персонализированного предложения банковских продуктов. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«ВТБ как технологический лидер современной банковской индустрии России развивает различные проекты по совершенствованию обслуживания клиентов при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Мы движемся в сторону гиперперсонализации сервисов, повышенной заботы о клиенте и бесшовности оказания услуг», — отметил Вадим Кулик.

На данный момент виртуальный помощник может определить склонность клиентов банка к получению дополнительного образования. В будущем сфера его анализа расширится — ИИ научится предугадывать планы потребителей на покупку недвижимости, ремонт и путешествия, отметили в банке.

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