Искусственный интеллект научили угадывать желания россиян

Банк ВТБ анонсировал запуск виртуального помощника на основе ИИ, который будет анализировать интересы клиентов на основе их расходов для составления персонализированного предложения банковских продуктов. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«ВТБ как технологический лидер современной банковской индустрии России развивает различные проекты по совершенствованию обслуживания клиентов при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Мы движемся в сторону гиперперсонализации сервисов, повышенной заботы о клиенте и бесшовности оказания услуг», — отметил Вадим Кулик.

На данный момент виртуальный помощник может определить склонность клиентов банка к получению дополнительного образования. В будущем сфера его анализа расширится — ИИ научится предугадывать планы потребителей на покупку недвижимости, ремонт и путешествия, отметили в банке.