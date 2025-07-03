Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников-юристов

МГИМО традиционно занял первое место по уровню зарплат среди выпускников в сфере юриспруденции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные рейтинга SuperJob.

За год зарплаты выпускников МГИМО увеличились на 10% и составили 20 тыс. рублей. В среднем размер выплат среди выпускников составляет 220 тыс. рублей.

Второе место в рейтинге занял Московский государственный университет им. Ломоносова, в котором зарплаты выросли в среднем на 20 тыс. руб. (+12%), до 190 тыс. рублей. Третье место разделили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Уровень заработка их выпускников составляет порядка 160 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей больше показателей

Третье место снова разделили Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Зарплаты их выпускников в среднем составляют 160 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше прошлого года.

Помимо этого, в перечень в порядке убывания заработной платы вошли Финансовый университет при правительстве и Московский государственный юридический университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (150 тыс. рублей), Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития (140 тыс. рублей), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Казанский (Приволжский) федеральный университет соответственно (130 — 135 тыс. рублей), а также другие вузы.

Ранее были названы меры, которые мотивируют молодежь получать рабочие профессии.