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Спрогнозирован курс биткоина на следующую неделю

Аналитик Потапов: курс биткоина составит $100–110 тыс. на будущей неделе
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Dado Ruvic/Reuters

На следующей неделе биткоин будет стоить $100–110 тыс., спрогнозировал для «Газеты.Ru» старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов.

«На курс биткоина в ближайшую неделю будут влиять несколько ключевых факторов. Во-первых, геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке. Например, эскалация конфликта между Израилем и Ираном ранее вызвала коррекцию цены более чем на 5%, что показало — биткоин временно теряет статус «тихой гавани» в условиях геополитического стресса. Во-вторых, важную роль играет монетарная политика США, поэтому выходящая статистика будет влиять на динамику криптовалюты», — отметил Потапов.

По его словам, ключевыми событиями предстоящей недели станут публикации индексов деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах США от ISM и S&P, данные по числу занятых в частном секторе от ADP и официальная статистика по рынку труда, включая уровень безработицы и прирост рабочих мест. Эта статистика формирует ожидания по будущей политике Федеральной резервной системы США — ослабление экономики может усилить надежды на снижение ставок, что, как правило, благоприятно для биткоина.

24 июня биткоин стоил более $105 тыс.

Ранее россияне поделились ожиданиями от курса биткоина в 2025 году.

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