Стало известно, сколько россиян покупают зимние куртки летом и купальники зимой

Покупка зимней куртки летом или новогодних гирлянд весной стала привычной для россиян. 41% респондентов хотя бы раз заказывали несезонные товары, а каждый пятый делает это регулярно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного СДЭК и финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего к несезонным покупкам прибегают женщины — их доля составляет 56%. Мужчины, напротив, склонны откладывать покупку до наступления необходимости. Наиболее активны в этом плане россияне 25–34 лет (50%), за ними следуют категории 35–44 лет (25%) и 45–54 лет (13%).

Главные причины покупки товаров вне сезона — привлекательные скидки (56%), спонтанные желания (23%) и подготовка к предстоящим событиям: отпускам, праздникам или дачному сезону (12%). Еще 9% респондентов отметили, что вне сезона проще купить редкие модели, которые могут быть недоступны позже.

Среди самых популярных несезонных покупок — зимняя одежда и обувь. Почти половина респондентов (47%) приобретают пуховики, 37% — зимнюю обувь, столько же — обогреватели и пледы. Также востребованы инвентарь для зимнего спорта (15%) и новогодние украшения (12%).

Зимой россияне тоже активно готовятся к лету: 69% заказывают легкую одежду, 50% — летнюю обувь, каждый третий — товары для отдыха и туризма. Еще 19% заранее покупают садовый инвентарь и семена.

По данным опроса, треть россиян тратит на несезонные покупки от 10 до 20 тыс. рублей, 26% — до 3 тыс. рублей, 12% — до 5 тыс. рублей. При этом 33% респондентов сообщили, что им удалось сэкономить до 20% от стоимости товара, 25% — до 10%, а 15% — более 30%.

В то же время часть покупателей сталкивается с трудностями: 20% жалуются на ограниченный выбор, 11% — на несоответствие товара ожиданиям, еще 11% — на нехватку нужных моделей на складе.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

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