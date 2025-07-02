На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Microsoft собралась сократить девять тысяч сотрудников

Bloomberg: Microsoft уволит девять тысяч сотрудников во второй волне сокращений
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Корпорация Microsoft сократит девять тысяч сотрудников в ходе второй за этот год волны увольнений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил представитель компании, изменения «необходимы для наилучшего позиционирования компании» на рынке. По его словам, сокращение затронет менее 4% от общей численности персонала компании, однако оно коснется всех команд и регионов.

2 июля Microsoft подтвердила очередную волну массовых увольнений, которая затронет до 9100 сотрудников, что составляет около 4% от общего штата компании. Наиболее серьезные сокращения пройдут в игровом подразделении Microsoft Gaming, включающем команды Xbox и Activision Blizzard.

В своем обращении к команде глава Xbox Фил Спенсер объяснил, что реструктуризация необходима для обеспечения долгосрочного успеха игрового направления. По его словам, компания сосредоточится на стратегических областях роста, сократит или прекратит работу в менее приоритетных сферах и оптимизирует управленческую структуру для повышения эффективности.

Ранее ИИ подсказал Microsoft уволить работавшего с 2000 года айтишника с аутизмом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами