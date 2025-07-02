Microsoft собралась сократить девять тысяч сотрудников

Bloomberg: Microsoft уволит девять тысяч сотрудников во второй волне сокращений

Корпорация Microsoft сократит девять тысяч сотрудников в ходе второй за этот год волны увольнений. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил представитель компании, изменения «необходимы для наилучшего позиционирования компании» на рынке. По его словам, сокращение затронет менее 4% от общей численности персонала компании, однако оно коснется всех команд и регионов.

2 июля Microsoft подтвердила очередную волну массовых увольнений, которая затронет до 9100 сотрудников, что составляет около 4% от общего штата компании. Наиболее серьезные сокращения пройдут в игровом подразделении Microsoft Gaming, включающем команды Xbox и Activision Blizzard.

В своем обращении к команде глава Xbox Фил Спенсер объяснил, что реструктуризация необходима для обеспечения долгосрочного успеха игрового направления. По его словам, компания сосредоточится на стратегических областях роста, сократит или прекратит работу в менее приоритетных сферах и оптимизирует управленческую структуру для повышения эффективности.

Ранее ИИ подсказал Microsoft уволить работавшего с 2000 года айтишника с аутизмом.