Яндекс Маркет представил новые инструменты для продавцов на «E-Com СФЕРА»

Новые возможности и инструменты для продавцов Яндекс Маркета сервис представил 2 июля на ежегодной конференции «E-Com СФЕРА», сообщает пресс-служба компании.

На мероприятии гендиректор Яндекс Маркета Роман Маресов объявил о фиксации тарифа на размещение товаров через витрины на уровне 5% до конца 2027 года. По его словам, сниженный тариф будет действовать на каждый заказ с витрины независимо от категории.

«Кроме того, сниженный тариф распространяется и на повторные заказы подписчиков в течение 6 месяцев, даже если они нашли товар не на витрине, а, например, в поиске», — добавил он.

Как рассказали в компании, витрины позволяют продавцам создать персональное пространство на площадке с уникальным дизайном, без конкурентов и рекламы сторонних товаров. Так, с момента их запуска число партнеров, использующих этот инструмент, выросло в 4 раза, а количество подписчиков достигло 7 млн.

Отмечается, что для покупателей витрины стали способом следить за новинками брендов, а для продавцов — источником дополнительной выгоды. При этом средний чек у партнеров с витринами выше на 20%, чем в среднем на площадке. Также отмечается рост возвращаемости и частоты покупок. В ближайшее время функционал витрин расширят: добавят акции на главной странице, подборки товаров и обзоры.

Также на конференции анонсировали новый AI-ассистент для продавцов. По словам руководителя b2b-направления Яндекс Маркета Владимира Перная, ассистент поможет решать рутинные задачи и анализировать данные. Инструмент создан на базе YandexGPT 5 Pro и адаптирован для работы с маркетплейсом.

Он отметил, что продавцы смогут задавать вопросы о платформе, генерировать описания товаров, работать с отзывами и анализировать продажи. В случае, когда задача требует участия сотрудников поддержки, ассистент предложит связаться с ними.

По статистике сервиса, более 84 тыс. партнеров уже использовали искусственный интеллект для создания описаний товаров, а четверть из них регулярно применяют его для других задач. Планируется, что после тестирования среди продавцов, подавших заявку, AI-ассистент станет доступен в личном кабинете продавца на главной странице или в соответствующих разделах, например, «Каталог» или «Отзывы». В будущем он также появится в мобильном приложении.

Кроме того, среди участников конференции были и приглашенные эксперты. Так, Игорь Минкевич, сооснователь Setters и re-feel, рассказал о способах выстроить эффективную работу с блогерами. А Мария Шарашкина из Perfluence поделилась секретами узнаваемости брендов.