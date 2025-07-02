Аналитик предсказал снижение ключевой ставки до 18% в июле

ЦБ на ближайшем заседании 25 июля снизит ключевую ставку на 200 базисных пунктов, с 20% до 18%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировал Банк России (7-8% на конец года), поэтому регулятор может быстрее снижать ключевую ставку.

Сезонно скорректированная инфляция в июне составила 3,7% после 4,5% в мае, то есть второй месяц подряд находится вблизи целевого уровня 4%.

Кроме того, сезонно скорректированная инфляция за три месяца к июльскому заседанию, вероятно, снизится до ~4,8% после 6,8%, которые были на июньском заседании. Снижение текущих темпов инфляции примерно на 2 процентных пункта дает возможность снизить ставку на 2 п.п.», — пояснил аналитик.

По его мнению, Банк России может указать на то, что жесткие денежно-кредитные условия сохранятся и после снижения ключевой ставки, поск ольку текущие темпы инфляции снизились, а для ЦБ важны реальные процентные ставки. Васильев уверен, что ЦБ в пресс-релизе по итогам решения может указать влияние денежно-кредитной политики на экономику и инфляцию с лагом. Поэтому необходимо ускорить снижение ключевой ставки, чтобы не допустить переохлаждения экономики, подчеркнул аналитик.

Он полагает, что ЦБ на июльском опорном заседании понизит прогноз по инфляции на этот год до 6,5-7,5% с текущих 7-8% и понизит прогноз по ставке в остаток года.

К концу года Васильев ожидает снижения ключевой ставки до 14%.

Темп инфляции в России снижается быстрее, чем ожидалось, однако показатель пока все еще превышает целевой уровень в 4%. Об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

6 июня ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20%, объяснив это тем, что проинфляционные риски в экономике немного упали, но по-прежнему остаются доминирующими над дезинфляционными факторами в среднесрочной перспективе.

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