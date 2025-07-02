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Российским подросткам разрешат оплачивать покупки биометрией

Сбер откроет оплату по биометрии для россиян с 14 лет
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Пресс-служба Сбера

До конца текущей недели Сбер запустит оплату по биометрии для жителей России старше 14 лет. Об этом на Финансовом конгрессе Банка России рассказал первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.

Он отметил, что услугой, по приблизительным подсчетам, могут воспользоваться свыше 6,5 млн россиян в возрасте от 14 до 17 лет. Оплата по биометрии будет доступна не только клиентам Сбербанка, но и других финансовых организаций при наличии Сбер ID.

В банке подчеркнули, что оплата по биометрии соответствует запросам молодой аудитории — по данным исследований Сбера, более 50% всех пользователей сервисов оплаты моложе 18 лет ежедневно используют бесконтактные способы, включая платежные стикеры. Также внедрение «оплаты улыбкой» снизит риски мошенничества и кражи личных данных.

Для подключения опции подросткам необходимо дать согласие на сдачу биометрии на сайте «Госуслуги» и получить одобрение родителей.

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