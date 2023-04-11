Власти Казахстана подали иски на $16,5 млрд против операторов двух месторождений

Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что власти страны подали иски в международный арбитраж на компании, которые занимаются разработкой нефтяных месторождений Карачаганак и Кашаган, написал ТАСС.

«Уполномоченный орган правительства — компания PSA — подала иски в международный арбитраж на компании Карачаганака и Кашагана. К сожалению, я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, данные иски поданы в интересах народа Казахстана», — сказал он.

По словам министра, PSA подала два иска на сумму $3,5 млрд и $13 млрд. Как подчеркнул Саткалиев, суть претензии касается исполнения соглашения о разделе продукции. К налоговым спорам иски никак не относятся.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что власти Казахстана намерены подать запросы на проведения разбирательств в арбитражные суды Женевы и Стокгольма.

Правительство республики обвинило руководство зарубежных нефтяных компаний, включая американскую ExxonMobil и британскую Shell, в несанкционированном вычете расходов на общую сумму $16,5 млрд при разработке нефтегазовых месторождений Кашаган и Карачаганак.