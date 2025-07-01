Предприниматели Сбера получили сертификаты электронной подписи

С 2021 года Сбер вручил предпринимателям более 1,5 млн сертификатов электронных подписей (ЭП) от удостоверяющего центра ФНС России, сообщает пресс-служба банке.

В Сбере отметили, что такие сертификаты получают корпоративные клиенты банка, а также клиенты, которые еще не открыли счет в СберБизнесе.

По словам директора дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера Сергея Попова, статус доверенного лица удостоверяющего центра ФНС России позволяет повышать доступность государственных сервисов для бизнеса.

«Уже более 96% предпринимателей сдают отчетность в электронном виде, подписывая электронной подписью ФНС. Наша общая задача — создавать комфортную среду для ведения бизнеса и управления финансами», — сказал он.

С помощью электронной подписи клиенты могут сдавать отчетность, принимать участие в торгах, подключать и использовать банковские продукты, вести электронный документооборот и решать другие задачи для ведения бизнеса.