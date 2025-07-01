На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предприниматели Сбера получили сертификаты электронной подписи

Сбер вручил предпринимателям 1,5 млн сертификатов электронной подписи от ФНС
true
true
true
close
Unsplash

С 2021 года Сбер вручил предпринимателям более 1,5 млн сертификатов электронных подписей (ЭП) от удостоверяющего центра ФНС России, сообщает пресс-служба банке.

В Сбере отметили, что такие сертификаты получают корпоративные клиенты банка, а также клиенты, которые еще не открыли счет в СберБизнесе.

По словам директора дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбера Сергея Попова, статус доверенного лица удостоверяющего центра ФНС России позволяет повышать доступность государственных сервисов для бизнеса.

«Уже более 96% предпринимателей сдают отчетность в электронном виде, подписывая электронной подписью ФНС. Наша общая задача — создавать комфортную среду для ведения бизнеса и управления финансами», — сказал он.

С помощью электронной подписи клиенты могут сдавать отчетность, принимать участие в торгах, подключать и использовать банковские продукты, вести электронный документооборот и решать другие задачи для ведения бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами