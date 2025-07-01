В России создан сервис для бизнеса для управления большими данными

Компания МТС Web Services (входит в экосистему МТС) представила платформу MWS Data для работы с большими данными в реальном времени. Решение предназначено для крупного и среднего бизнеса и объединяет инструменты хранения, обработки, визуализации и контроля любых типов данных, отметили в компании.

«MWS Data изначально создавалась для нужд МТС — при трансформации в цифровую экосистему у компании появилась потребность в платформе, которая поможет всем компаниям получить дополнительный бизнес-эффект за счет использования точных и полных данных. Сервис способствовал увеличению точности рекомендаций более чем на 20%», — отметил глава МТС Web Services Павел Воронин.

В компании уточнили, что платформа ориентирована на промышленность, ритейл, телеком и другие секторы, и позволяет бизнесу значительно сократить время анализа информации, увеличить точность прогнозных моделей и уменьшить затраты на хранение данных на 40%. Для автоматизации задач применяются ИИ-агенты. Благодаря им, в том числе, доступ к сложной аналитике смогут получить не только разработчики, но и другие категории пользователей: агент принимает запрос на естественном языке.

Кроме того, поверх MWS Data можно запустить инструменты для обучения и инференса. Внедрение платформы в бизнес возможно как на в инфраструктуре заказчика, так и путем использования облачной версии сервиса, добавили в МТС.