«Роснефть» повысит эффективность разработки месторождений

Специалисты научного института «Роснефти» в Уфе представили единое цифровое пространство «SmartГиР» для мониторинга, анализа и проектирования разработки месторождений, сообщает пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что новое программное обеспечение представляет собой 12 взаимосвязанных программных модулей, которые автоматизируют ключевые процессы мониторинга и проектирования разработки месторождений.

Также в «Роснефти» добавили, что модуль «Цифровой мониторинг бурения» отвечает за все этапы бурения, «Проектирование» отвечает за гибкое формирование проектных решений разных участков и объектов, а «Структуризация запасов» — за формирование долгосрочных прогнозов.

Кроме того, в «SmartГиР» входят модули автоматизированной адаптации геологической и гидродинамической моделей, автоматизированного подбора скважин для проведения геолого-технических мероприятий, мониторинга ключевых показателей эффективности, а также модуль автоматизации формирования проектной документации.