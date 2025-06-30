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Сбер создаст клуб для владельцев акций банка

Герман Греф объявил о запуске клуба акционеров Сбербанка
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Пресс-служба Сбера

Сбербанк в начале июля запустит клуб акционеров — закрытое сообщество для владельцев акций банка, хранящихся в финансовой организации. Об этом стало известно на годовом заседании общего собрания акционеров Сбера, сообщила пресс-служба банка.

Председатель правления Сбербанка Герман Греф уточнил, что в России на данный момент почти 47 млн частных инвесторов. Многие из них владеют акциями крупных компаний, однако не всегда ощущают достаточную вовлеченность и личное участие в жизнь бизнеса. Клуб акционеров Сбера направлен на трансформацию отношений между банком и частными инвесторами, и призван создать для них систему долгосрочной вовлеченности и ценности владения.

«Это новое пространство, где инвесторы и банк будут вместе находить новые решения для развития компании. Для нас это инвестиция в устойчивость, в культуру участия и в новое поколение владельцев Сбера», — отметил Герман Греф.

Он добавил, что акция Сбера — самая популярная среди частных инвесторов. Для банка это не только показатель доверия, но ответственность. «Быть акционером – значит, быть частью будущего компании», — подчеркнул Греф.

Клуб акционеров подразумевает проведение мероприятий нового формата, позволит держателям акций Сбера участвовать в запуске новых продуктов и сервисов, а также получить доступ к аналитике от экспертов рынка и новые финансовые и нефинансовые привилегии.

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