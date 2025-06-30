Эксперты предсказали курс рубля в следующем квартале на фоне мировой нестабильности

Несмотря на пессимистичные прогнозы начала года, российский рубль продолжает демонстрировать устойчивость. По данным на конец июня, курс доллара на межбанковских торгах составляет около 78,5 рубля, юаня на Московской бирже — 10,94 рубля, пишет газета «Известия».

Во втором квартале рубль продолжил укрепляться, несмотря на неблагоприятные внешние факторы: снижение нефтяных цен, замедление экономики и замороженные переговоры по Украине. К юаню российская валюта выросла на 5%, аналогичная динамика наблюдалась и по отношению к доллару.

Юлия Хандошко (Mind Money) отмечает, что текущая устойчивость рубля обусловлена в первую очередь политикой властей, а не рыночными факторами. По ее мнению, в ближайшем квартале значительных изменений курса не ожидается.

Павел Бирюков (Газпромбанк) прогнозирует усиление давления на рубль в третьем квартале из-за снижения нефтяных цен и восстановления импорта. Ожидается коррекция курса до 91–93 рублей за доллар к концу периода.

Дмитрий Вишневский («Цифра брокер») обращает внимание на сезонные факторы и возможное снижение ключевой ставки, что может ослабить рубль до 100–105 рублей за доллар к концу года.

Александр Потавин (ФГ «Финам») считает текущее укрепление рубля временным явлением. По его оценкам, при текущих нефтяных ценах справедливый курс находится в районе 95–100 рублей за доллар.

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