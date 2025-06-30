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В России ожидают 6 млн новых рабочих мест благодаря ИИ

IT-эксперт Жилкин: в России появятся 6 млн новых рабочих мест благодаря ИИ
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Nuva Frames/Shutterstock/FOTODOM

В России появятся 5–6 млн новых рабочих мест благодаря развитию искусственного интеллекта в ближайшие годы, спрогнозировал гендиректор сервиса Mymeet.ai Федор Жилкин. Он пояснил, что ИИ видоизменит текущие профессии и потребуются новые специалисты с навыками работы с роботами.

«Согласно международным прогнозам, около 8–9% спроса на рабочую силу к 2030 году придется на профессии, которых раньше не существовало. По нашим оценкам, в России это эквивалентно 5–6 млн новых рабочих мест, которые появятся в ближайшие годы. Это не «профессии будущего» — это профессии настоящего, к которым рынок пока не готов. ИИ — это не самостоятельный участник экономики, а инструмент, который усиливает экспертизу, но не заменяет мышление и контекст. Когда компания применяет ИИ, важно не просто автоматизировать процессы, а понимать, что стоит за решением системы и где нужна оценка человека. ИИ может ускорить принятие решений, но он не заменяет понимание бизнеса, мотивации людей и логики процессов», — пояснил эксперт.

По его словам, в ближайшие годы в индустрии развлечений появится дизайнер игровых миров с ИИ, отвечающий за создание интерактивных пространств с участием интеллектуальных систем. Также, по мнению эксперта, останется востребованной роль тренера ИИ — специалиста, который размечает и подготавливает данные для обучения моделей. А в юридической и технологической среде будет расти потребность в специалистах по этике ИИ и AI Policy Translators — экспертов, следящих за соблюдением норм и интерпретирующих регуляции, уверен Жилкин. Он добавил, что в управлении появятся новые позиции — Chief AI Officer (CAIO), отвечающий за корпоративную ИИ-стратегию, и AI Strategy Architect, который помогает интегрировать ИИ в бизнес-модели. Для работы с генеративными системами потребуется AI Prompt Curator — специалист по созданию и оптимизации подсказок внутри организации. А в медиа уже сейчас формируется спрос на редакторов синтетического контента (Synthetic Media Editor), обрабатывающих видео, аудио и тексты, созданные нейросетями, заключил Жилкин.

«Владение ИИ уже в этом десятилетии — это новая цифровая грамотность. И речь не только о программистах, а о специалистах, способных работать в связке с алгоритмами. Эти гибридные роли — и есть ядро нового рынка труда», — резюмировал Жилкин.

Ранее сообщалось, что уже половина российских школьников активно используют нейросети.

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