Названы профессии россиян, которые могут попасть под контроль спецслужб

С большой долей вероятности спецслужбы начнут контролировать контакты россиян, занятых в сельском хозяйстве, медицине, науке, сфере полезных ископаемых, IT, работе с искусственным интеллектом, с иностранцами. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала руководитель компании по международной торговле и ВЭД «Команда Сикурс» Раиса Донская.

«На самом деле, это достаточно понятная история, особенно в текущей политической ситуации, и у нас механизм допусков разного уровня существовал еще с советских времен, и существовал эффективно. Вопрос в том, на какие отрасли его распространят, потому что в основном это касалось оборонной отрасли и, соответственно, всех возможных военных предприятий. Сюда же входят авиационная и космическая отрасли, добавились IT, все возможные наноисследования. Все, что связано с IT, развитием, искусственным интеллектом. Мы можем смело говорить в этом смысле и о сельскохозяйственных разработках, медицинских исследованиях, новых препаратах, о всех возможных ноу-хау, которые сейчас разрабатываются учеными. Туда же вполне логично отнести исследование про полезные ископаемые, в том числе, опять-таки, статистические исследования в каком-то объеме тоже можно к этому относить», — отметила Донская.

Она назвала это своевременной работой — жизнь меняется, данные и информация расширяются. По мнению Донской, ограничение механизма допусков обоснованно, и согласовывать взаимодействие в таких ситуациях имеет смысл, в том числе ради безопасности и предотвращения рисков утечек данных.

«А сейчас у нас нет таких прям открытых, спокойных отношений для якобы спокойного осуществления контактов с иностранцами в рамках обмена мнений», — заключила эксперт.

ФСБ с 10 июня разрешили контролировать все контакты российских ученых с иностранцами. Такой законопроект был принят Госдумой сразу во втором и третьем чтениях. Согласно документу, теперь российским ученым придется согласовывать взаимодействие с иностранцами в областях, которые утвердит правительство.

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