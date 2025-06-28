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Число пользователей-подростков в Сберинвестициях выросло до 18 тысяч человек

СберИнвестиции: число подростков-инвесторов за квартал выросло в 6 раз
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Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Число подростков-инвесторов в СберИнвестициях во втором квартале 2025 года выросло в 6 раз и достигло 18 тыс. пользователей, сообщает пресс-служба Сбера.

В СберИнвестициях отметили, что активнее всего инвестируют подростки из Южного федерального округа, а среди регионов лидером стала Ростовская область (16% пользователей-подростков). Также активно инвестируют подростки из Московской и Новосибирской областей (по 12%), Свердловской и Нижегородской областей (по 10%), Санкт-Петербурга (9%) и Самарской области (8%).

Во втором квартале доля акций в объеме покупок подростков за вычетом продаж выросла до 70%, а самыми популярными компаниями стали Сбер, «Лукойл» и Х5.

По словам руководителя брокерского бизнеса Сбера Аиши Кубезовой, подростки не только активно инвестируют, но и изучают обучающие курсы от СберИнвестиций.

«Видим, что половина ребят уже прошли курсы до конца. А еще подростки с нами растут – 400 юных инвесторов достигли своего совершеннолетия и продолжают активно торговать», — сказала она.

Напомним, инвестиции для подростков с 14 лет появились в приложении в октябре 2024 года.

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