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Ко Дню изобретателя и рационализатора в «Роснефти» подсчитали выгоду от идей нефтяников

«Роснефть»: эффект от введения инициатив работников составил 3 млрд рублей
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Пресс-служба «Роснефти»

Общий экономический эффект от внедрения рационализаторских предложений сотрудников «Роснефти» за 2024 год составляет порядка 3 млрд рублей. Об этом в преддверии праздника изобретателей и рационализаторов сообщила пресс-служба компании.

В «Роснефти» отметили, что за минувший год получили от работников свыше 2 тыс. инициатив. 870 приняты компанией в качестве рационализаторских, еще 255 — введены в производственную деятельность.

«Роснефть» поощряет сотрудников за инициативность в рационализаторской деятельности и изобретательство. Для их развития в компании создана информационная система управления идеями и инициативами — РН-БИТ. Ее цель — создание единой платформы для хранения и учета предложений нефтяников.

В компании уточнили, что рационализаторская и изобретательская деятельность сотрудников «Роснефти» чаще всего нацелена на увеличение производительности труда, качества, повышение надежности и долговечности изделий, экономию ресурсов, улучшение условий труда и промышленной безопасности, а также снижение воздействия на окружающую среду.

Повышение эффективности производственной деятельности — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть 2030», добавили в компании. Для этого она системно работает над внедрением передовых технологических решений и сокращением эксплуатационных затрат своих предприятий.

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