В России предрекли уход недобросовестных застройщиков

С российского рынка могут уйти мелкие и недобросовестные девелоперы. В результате строительный сектор укрупнится, повысится контроль за эскроу-счетами и финансированием, а рынок — оздоровится. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Проблема [возможного массового банкротства застройщиков] связана в том числе и с тем, что государство много лет раздавало кредитные деньги строительным компаниям, а теперь пытается плавно снизить поддержку отрасли. ЦБ и Минфин понимают это. Не исключено, что банкротств застройщиков будет много, но они будут в регионах и под надзором регуляторов. С рынка уйдут мелкие и недобросовестные игроки, затягивавшие сроки строительства. В нынешних условиях устойчивость застройщиков — это еще и вопрос устойчивости банков, ведь кредитные организации набрали крупные портфели из новостроек под гарантии, что бюджет будет субсидировать ипотеку», — пояснил Селезнев.

С 2013 по 2020 год в России было отозвано более 400 лицензий у банков за различные нарушения (проблемы с ликвидностью, отмывание денег, сомнительные операции, неисполнение требований ЦБ, проблемы в отчетности и управлении). На пике (2014-2017 годы) лицензии лишались в среднем по 50-80 кредитных организаций в год. К 2020 году число действующих банков сократилось примерно вдвое — с более чем 900 до менее 400. Целью такой кампании было повышение устойчивости российского банковского сектора, устранение фиктивных и непрозрачных структур, создание здоровой системы с опорой на крупные и системные банки. По словам Селезнева, если начнется аналогичная «расчистка» застройщиков, с российского рынка могут уйти мелкие и недобросовестные девелоперы, строительный сектор укрупнится, повысится контроль за эскроу-счетами и финансированием, а рынок — оздоровится.

В 11 крупных городах застройщики балансируют на грани банкротства из-за сворачивания льготной ипотеки, сообщила 11 июня газета «Известия». За год объемы кредитования на первичном рынке снизились почти в три раза — с 475 млрд до 167 млрд рублей в месяц, одновременно с этим сокращался спрос на новое жилье. При этом большинство девелоперов увеличили объемы стройки на 10% и более, это привело к рекордному росту нераспроданных площадей, объяснили эксперты. В Ростове-на -Дону из-за долгов уже признали банкротом СК «Донстрой». В Чувашии — компанию «Регионстрой», а во Владимирской области «Капитал-строй».

Ранее в Госдуме решили принять комплекс мер, защищающих пострадавших от недостроев.