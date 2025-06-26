Среднегодовой темп роста рынка облачных сервисов России составил 26%

В 2024 году объем потребления облачных сервисов в России достиг 392 млрд рублей, демонстрируя устойчивый рост. Согласно исследованию компании Apple Hills Digital, выполненному по методологии IDC, среднегодовой темп роста (CAGR) с 2022 года составил 26%.

Отмечается, что исследование было дополнено экспертным анализом от VK Tech. Его результаты представили на конференции VK Cloud Conf 2025.

Среди наиболее динамично развивающихся сегментов — инфраструктура в публичном облаке (IaaS), где CAGR за период с 2022 по 2024 год достиг 29%. Особое внимание привлекают услуги GPU-accelerated server, спрос на которые вырос рекордными темпами — CAGR 39,3%. Это связано с увеличением числа задач в области машинного обучения, аналитики и обработки больших данных.

Исследование также охватило гибридные модели использования облаков, включая частные облака (Private Cloud) и развертывания на стороне заказчика (On-premises). В 2024 году объем потребления в частных облаках превысил 40 млрд рублей, что составляет 12% от общего объема рынка. В ответ на запросы бизнеса российские провайдеры предложили решения для закрытых сред, соответствующих требованиям информационной безопасности.

В свою очередь, сегмент PaaS демонстрирует более медленный рост, составив в 2024 году лишь 9% рынка публичных облачных сервисов. Это значительно ниже доли PaaS на мировом рынке, которая, согласно данным IDC, достигает 20%. Основная причина — отсутствие полноценной замены многим зарубежным платформенным продуктам.

«Использование качественной аналитики рынка от Apple Hills Digital позволяет нам отслеживать актуальные тенденции в российском облаке и сохранять лидерство, выводя на рынок наиболее востребованные решения. Особенно детально мы наблюдаем за развитием IaaS и динамикой спроса на вычисления с GPU — это важный сигнал рынка для дальнейших технологических инвестиций», — отметил директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

По его словам, VK Tech активно развивает направление облачных платформ, предлагая решения как для публичного, так и для частного облака.

«Это отвечает потребностям клиентов любой отрасли, сегмента и масштаба и является альтернативой иностранному ПО и сервисам, что позволяет нам развиваться быстрее рынка. По итогам 2024 года выручка направления облачной платформы выросла 82,3% год к году до 5,8 млрд руб.» — добавил он.