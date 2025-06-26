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В Москве резко подешевели компьютеры

ЦБ: компьютеры в Москве подешевели на 13,74% за год
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StockCanarias/Shutterstock/FOTODOM

В Москве резко подешевели компьютеры — на 13,74% в мае 2025 года по сравнению с маем 2024-го, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу.

По данным ГУ ЦБ, в мае 2025 года инфляция в Москве продолжала замедляться, достигнув 8,24% в годовом выражении. Это ниже общероссийского показателя (9,88%). В ГУ ЦБ уточнили, что столичные потребители в мае заметили некоторое снижение цен по ряду товаров.

«Наиболее заметно подешевели компьютеры — на 1,95% за месяц (а за год на 13,74%). Это стало результатом укрепления рубля и снижения спроса на покупки в кредит. Также в московских магазинах подешевели яйца (снижение за месяц на 2,17%), масло и жиры (-2,10%), сахар (-0,64%) и плодоовощная продукция (-1,60%). При этом повышались темпы роста продуктов из рыбы (+0,83% за месяц, +15,45% за год), что связано с со снижением объемов вылова и ростом издержек. Также заметно подорожало мороженое (+3,31% за месяц, +14,49% за год): увеличились затраты на сырье, упаковку, логистику и зарплаты», — отметили в пресс-службе ЦБ.

Там добавили, что услуги в Москве в мае подорожали на 1,72%, оставаясь главным драйвером инфляции. Наибольший рост был зафиксирован в сфере зарубежного туризма, где цены за месяц выросли на 7,68%.

В ЦБ добавили, что регулятор продолжит политику высоких ставок, чтобы закрепить замедление ценовой динамики и достигнуть целевого уровня по инфляции в 4% к 2026 году.

Ранее сообщалось, что в России подорожали морковь, подсолнечное масло и курица.

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