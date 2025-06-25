В России при помощи ИИ ускорен сервис для урегулирования страховых случаев

Компания СберСтрахование жизни провела усовершенствование сервиса для урегулирования страховых случаев. Теперь выплаты поступают клиентам в течение пяти минут, сообщил генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь.

По его словам, ускорению работы сервиса способствовало внедрение технологий на основе ИИ и сотрудничество с государственными институтами. Искусственный интеллект круглосуточно проводит анализ документов и без привлечения специалиста выносит решение по произведению выплаты.

Первая пятиминутная выплата уже выполнена. Ее получила жительница Владивостока.

Для получения выплаты по страховому случаю клиенту нужно подать заявку через мобильное приложение банка или сайт СберСтрахования жизни. На данный момент ускоренный сервис применяется для вынесения решений по страховым случаям программ ипотечного и кредитного страхования жизни. В дальнейшем он будет использоваться и для других продуктов.

«Для этого будет продолжено обучение искусственного интеллекта, также мы взаимодействуем с государственными органами для автоматического предоставления медицинских данных за клиента», — сообщил Игорь Кобзарь.

Топ-менеджер Сбербанка добавил, что к концу текущего года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение пяти минут.