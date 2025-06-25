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На GigaConf рассказали о способностях генеративного искусственного интеллекта

Сбере отметил приближение генеративного искусственного интеллекта к человеческому
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Пресс-служба Сбера

Главной темой технологической конференции Сбера GigaConf стал генеративный искусственный интеллект (GenAI). О переходе на новый уровень его развития рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка.

Недавно научную работу, сделанную GenAI, впервые приняли для участия вконференции наивысшего уровня А*. Это означает, что системы GenAI способны решать научные задачи на уровне лучших умов, а их восприятие мира приближается к человеческому, отметил Белевцев.

По его словам для Сбера его нейросетевая модель GigaChat стала сердцем всего, что делает банк в GenAI. В GigaChat интегрирована и модель Kandinsky. Ее новая версия 4.1, анонсированная на конференции, умеет генерировать не только фотографически точные изображения, но и качественные видео, демонстрирующие точное понимание физических законов мира.

Сейчас начался переход от отдельных GenAI-моделей к мультиагентным системам, которые, переписывая свой код, улучшают самих себя». Чтобы помочь бизнесу их внедрять, Сбер выпустил основанное на собственном опыте руководство.

«Мы говорим о новом технологическом ландшафте, в котором мы будем жить и который будем развивать. В нем будет новая инфраструктура, фундаментальные модели нового уровня, в которые мы будем закладывать механизмы эволюции и самоулучшения», — поделился Белевцев.

По его словам, в нем будут новые подходы к разработке, где для создания приложений нового поколения будет использоваться вся мощь генеративного искусственного интеллекта.

«Но для его скорейшего развития нам нужны партнеры. Это новый мир, мы в него только входим, у всех уже есть какой-то опыт, но «не у кого списать». Поэтому мы ищем партнеров в команду единомышленников», — сказал он.

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