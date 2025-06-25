Курская область присоединилась к «Платформе роста» Wildberries & Russ

Комплексная программа поддержки предпринимателей «Платформа роста» объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ) и Агентства стратегических инициатив (АСИ) cтартовала сегодня в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба РВБ.

Курская область стала 21-м регионом, подключившимся к «Платформе роста». К программе уже присоединились свыше 20 курских предпринимателей — местных производителей, работающих с товарами потребительского спроса.

«Для Курской области присоединение к «Платформе роста» – это стратегический шаг в развитии малого и среднего бизнеса. Эта программа открывает нашим производителям, особенно в сфере потребительских товаров, прямой доступ к многомиллионной аудитории крупнейшего маркетплейса и уникальным инструментам продвижения. Важно не просто продавать, а научиться продавать эффективно и масштабировать бизнес. «Платформа роста» дает курским брендам именно такую возможность – комплексную поддержку на всех этапах: от обучения до продвижения через мощные онлайн и офлайн каналы Wildberries & Russ», – сказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он добавил, что подключение к программе – прямой вклад в рост экономики региона и создание новых рабочих мест.

«Локальные бренды во многом являются основой региональной экономики и базой для ее благополучия. Их развитие является синонимом развития самого региона. Сегодня мы ознакомились с продукцией компаний из Курской области и рады помочь им расширить свою деятельность на федеральный, а в перспективе и на международный уровень», – отметил главный исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян.

Он добавил, что опыт работы «Платформы роста» с локальными брендами в регионах России показал, что при помощи программы они находят покупателей и в других регионах.

«Платформа роста» запущена в декабре 2024 года объединенной компанией Wildberries & Russ при поддержке АСИ. Она включает ряд направлений поддержки предпринимателей, в том числе сопровождение развития компании, поддержка на всех этапах работы на маркетплейсе и помощь в продвижении товаров. К проекту на данный момент присоединились более 350 брендов из регионов России. Также «Платформа роста» уже вышла на международный уровень и доступна для бизнеса в Узбекистане.