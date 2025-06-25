Cloud.ru открыл доступ к платформе для работы с искусственным интеллектом

Облачная среда Cloud.ru Evolution AI Factory, предоставляющая готовые инструменты для внедрения больших языковых моделей (LLM) и создания мультиагентных систем, стала доступна всем пользователям. Об этом рассказал директор по продуктовой разработке провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru Владимир Шульга на конференции GigaConf.

По его словам, платформа отличается простотой работы с LLM, легкой API-интеграцией и поддержкой популярных протоколов для взаимодействия AI-систем, таких как MCP и A2A.

«Мы стремимся сделать доступ к облакам и AI максимально простым и удобным для каждого пользователя. Запуск Cloud.ru Evolution AI Factory открывает бизнесу и разработчикам новые возможности по работе с AI в облаке. Теперь пользователи могут не только быстро создавать прототипы, но и внедрять GenAI в бизнес-процессы, получая ощутимый экономический эффект и ускоряя запуск новых продуктов», — отметил он.

Он добавил, что инструменты платформы подходят для любых сценариев: от автоматизации пользовательской поддержки, продаж и маркетинга до оптимизации документооборота и управления цепочками поставок.

«Мы продолжим развивать Cloud.ru Evolution AI Factory, добавляя функциональные сервисы для всего жизненного цикла ML-проектов», — добавил он.

Отмечается, что с помощью платформы пользователи смогут ускорить процесс дообучения и развертывания ML-моделей, разработку AI-агентов и запуск мультиагентных систем. Объединенные на базе облака Cloud.ru сервисы помогут сократить time to market AI-приложений и упростить их внедрение в бизнес.

Кроме того, Evolution AI Factory позволит исследователям и аналитикам быстро прототипировать и тестировать собственные модели. Data Science- и ML-специалисты смогут использовать решение для полного цикла ML-задач — от подготовки данных до применения моделей машинного обучения.

В компании уточнили, что платформа доступна не только опытным разработчикам, но и тем, кто не обладает специальными знаниями в области ML.