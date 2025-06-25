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В МТС рассказали о планах экспортировать российские базовые станции связи

Гендиректор МТС Галактионова: в России надо выстроить технологический суверенитет
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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

МТС планирует экспортировать российские базовые станции связи, заявила генеральный директор компании Инесса Галактионова.

«Задача «Иртеи» (производит российские базовые станции связи, на 50% принадлежит МТС) — быть конкурентоспособными не потому, что сейчас нет других производителей, а в целом. Поэтому мы в том числе стимулируем, чтобы коллеги выходили на зарубежные рынки», — сказала она.

Галактионова добавила, что коллеги МТС уже вышли в Белоруссию, а дальше в планах – Казахстан.

«Есть еще ряд стран, которые с удовольствием будут работать с российскими компаниями. Это не только СНГ, еще, например, Индонезия, Африка, Арабские Эмираты», — сказала она.

По словам Галактионовой, сейчас игроки российского телеком рынка решают задачу произвести базовые станции, не уступающие мировым производителям.

«Нам нужно выстроить технологический суверенитет. Так получилось, что мы не выбирали этот путь, но раз уж так произошло, нужно из этой ситуации выжать по максимуму», — отметила гендиректор МТС.

Она подчеркнула, что МТС планирует наладить экспорт собственных решений в области корпоративных коммуникаций.

«Абсолютно верю, что наши продукты Exolve, «Линк» хорошо зайдут на зарубежные рынки, потому что, например, по ряду функционала они обгоняют Zoom и Skype», — заключила она.

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