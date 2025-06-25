Сбер анонсировал новую версию генеративной нейросети Kandinsky

Сбер в ближайшее время выпустит новую версию для генерации видео Kandinsky 4.1 Video, сообщил в рамках технологической конференции GigaConf старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев в рамках технологической конференции GigaConf.

Доступ к новой версии уже получили участники конференции и некоторые художники и дизайнеры.

«Kandinsky 4.1 Video обеспечивает качественно новый уровень генеративного видео. Модель стала в разы лучше по всем параметрам: по соответствию промпту, визуальному качеству, качеству генерации движений, а также способности моделировать физику мира», — отметил Белевцев.

Он добавил, что новая версия генерирует видеоряд продолжительностью до 10 секунд в разрешении SD (720x576) или HD (1280x720) по любому текстовому описанию или произвольному стартовому кадру.

По словам Белевцева, дообучение (Supervised Fine-Tuning, SFT) модели на подготовленных более чем 100 экспертами данных позволила значительно улучшить качество модели.

Также результате применения методов дистилляции и ускорения, время генерации видео сократилось более чем в три раза по сравнению с исходным вариантом.

Напомним, первая в России модель генерации видео Kandinsky Video была представлена 22 ноября 2023 года на конференции AI Journey.