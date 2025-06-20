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Сбер предложил создать шлюз для программы долгосрочных сбережений

Руслан Вестеровский: в России необходима единая цифровая инфраструктура для ПДС
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Арина Антонова/Фотобанк «Росконгресс»

В России необходимо создать единую цифровую инфраструктуру для программы долгосрочных сбережений (ПДС), чтобы объединить ключевых участников рынка, государственные сервисы и цифровые решения, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский в рамках ПМЭФ.

По его словам, единый шлюз позволит обеспечить удобную и прозрачную интеграцию сервисов и участников системы ПДС.

«Сегодня система устроена так, что человеку приходится самому разбираться в тонкостях взаимодействия с разными фондами, площадками и документами. Мы предлагаем цифровой подход, в котором все работает по логике «одного окна» — понятно, быстро и прозрачно», — сказал Вестеровский.

Он добавил, что единая цифровая платформа также откроет возможности для быстрого запуска инициатив.

«Такой шлюз позволит запускать новые решения — от целевых программ для семей до удобных сервисов для работодателей», — сказал он.

Вестеровский отметил, что единая цифровая платформа позволит упростить процесс перевода пенсионных накоплений из ВЭБа в ПДС.

«Хочется сделать так, чтобы и оформление ПДС, и перевод накоплений были такими же привычными и надежными действиями, как перевод с карты на карту», — добавил он.

Вестеровский подчеркнул, что единая цифровая платформа должна стать не заменой, а дополнением к традиционным каналам.

«Для кого-то проще сделать все онлайн, а кто-то хочет поговорить с человеком, задать вопросы, разобраться. Мы уважаем и тот, и другой путь. Наша задача — дать выбор», — заключил он.

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ПМЭФ – 2025
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