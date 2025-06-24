В Кузбассе мужчина с ножом напал на школьника

В Кузбассе мужчина ударил подростка ножом в живот и получил срок

Житель Юрги признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью подростка, мужчина без причины напал на мальчика и вонзил ему лезвие в живот. Об этом сообщает СУ СК РФ Кемеровской области.

По данным следствия, нападение произошло в феврале 2025 года. Пьяный обвиняемый напал на 15-летнего подростка. Мужчина ударил мальчика ножом в живот, подросток получил тяжелую травму, его удалось спасти.

Нападавшего задержали, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда жителю Юрги назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого жительница Иваново отмечала свой день рождения и приревновав сожителя, ударила его ножом. Во время застолья женщина устроила ссору. После конфликта мужчина лег спать, обвиняемая схватила нож и вонзила лезвие ему в спину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Фигурантке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее в Казани мужчина ворвался в квартиру к соседям и ранил женщину ножом.