Академик РАН назвал глубоким доклад Сечина о проблемах энергетики на ПМЭФ

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин представил на Петербургском международном экономическом форуме очень глубокий доклад о проблемах современной энергетики и трендах мировой экономики. Об этом в программе «Большая игра» рассказал президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин.

По словам эксперта, Сечин продемонстрировал законченную технологию GTL (gas to liquid), позволяющую получать синтетическую нефть из газа. Внедрение этой технологии планируется на Таймыре.

«Это абсолютно прозрачная чистейшая нефть с нулевым содержанием серы. У этой работы я вижу большой потенциал. Можно весь попутный газ сжижать, который есть на нефтяных месторождениях», — отметил Дынкин.

Он добавил, что сейчас завершаются эксперименты по подмешиванию синтетической нефти в обычную, что повышает качество добываемого сырья.

Также эксперт подчеркнул важность заявления Сечина о трансформации Китая из импортера энергоносителей в крупного экспортера энергии. По мнению Дынкина, это стало возможным благодаря оптимальному сочетанию ископаемого топлива и возобновляемых источников энергии.

«Сегодня китайские ветряные турбины, китайские солнечные батареи – они известны во всем мире, а мировой парк электромобилей на 62% состоит из китайских автомобилей. Китайские компании смогли капитализировать европейские субсидии на зеленую энергетику. И сегодня Китай – лидер создания цепочки стоимости возобновляемых источников энергии», — сказал академик.

При этом Дынкин указал на проблемы «зеленого перехода», связанные с низкой плотностью энергетического потока у ветра и солнца по сравнению с нефтью и газом.

«Такой мотивированный политикой переход, а не экономикой, серьезно ударил по европейской экономике», — отметил он.

Эксперт также высоко оценил действия нефтяников по противодействию антироссийским санкциям.

«Они перебросили, как мы на жаргоне говорим, потоки экспортные слева направо за один год. Было 80% стран ЕС, стало 80%в Азию. Это очень сложная задача», — отметил он.